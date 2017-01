Mika, cet étrange étranger

Par Graziana Lucarelli

Il n'y a pas de d'erreur. Je suis bien là pour vous présenter, comme on le fait toujours dans Cosa succede in città, un artiste, un œuvre, un fait marquant représentatif de ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Mika n'est pas italien, je le sais bien, mais ce dont les personnes qui ne suivent pas l'actualité italienne ne sont peut-être pas au courant, est que Mika n'est pas un musicien comme les autres dans le panorama artistique italien.



Comme tout le monde, on l'a connu en 2007 grâce à l'énorme tube Grace Kelly. En 2012 il a participé à la version italienne de X Factor en tant qu'invité et l'année d’après on a annoncé sa participation au jury du même programme. Il est devenu ainsi le premier membre étranger du jury de l'émission (son exemple sera suivi par l'anglaise Skin en 2015 et par l'espagnol Alvaro Soler en 2016). Sa participation à X Factor s'est prolongée pendant trois éditions et elle lui a donné une popularité très importante auprès du public, notamment grâce à une approche de la langue italienne très personnelle : il a su l'apprendre très rapidement, tout en sachant rire de ses erreurs.



Or, depuis mardi dernier Mika est l'animateur d'une émission de variétés sur Rai 2, la chaîne de la télévision publique italienne traditionnellement consacrée à la musique et au jeune public ( X Factor à été diffusé sur Rai 2 pendant les quatre premières éditions avant de passer sur Sky ). L'émission s'appelle Stasera Casa Mika et se veut comme le « chez lui » où Mika invite ses amis. Pour la première des quatre émissions prévues, il a invité principalement des acteurs et des musiciens qui l'ont aidé, accompagné par un vrai corps de ballet comme on n’en voit plus à la télé, à raconter la musique, les émissions et les personnages qui ont marqué l'histoire de la télévision.



En avril dernier on vous a présenté Laura et Paola, une autre émission de variétés que la Rai a confiée à deux animatrices non « de métier », la chanteuse Laura Pausini et la comédienne Paola Cortellesi. Une hypothèse surgit légitimement : la télévision ne saurait plus former des professionnels de qualité et préférerait s'innover grâce à l'apport non seulement de nouveaux formats télévisés, mais aussi grâce à des talents n’ayant pas forcément beaucoup d'expérience devant la caméra ? Peut-être la télévision pourrait ainsi y gagner en naturel et en spontanéité ?



Enfin, une dernière réflexion concernant le personnage Mika. Il est d'origine libanaise ( donc étranger ), il parle un italien parfois maladroit et il joue avec son identité sexuelle : plein de caractéristiques qui ne devraient pas rencontrer la sympathie de tout le monde. Mais il a la chance d'avoir une tête de gentil garçon et cela fait que sa « diversité » reste acceptable et perçue comme non menaçante. Dans un pays comme l'Italie où les épisodes d’homophobie sont encore fréquents et où des habitants construisent des barricades pour empêcher des migrants de s'installer à coté de chez eux, je trouve le choix de la Rai de lui confier cette émission comme un bon signe, une ouverture, un premier pas.