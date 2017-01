L'émission du moment !

Par Graziana Lucarelli

A une époque où la télévision n'est sans doute plus LE média par excellence et où l'offre d'émissions télévisées s'est fait de plus en plus riche grâce au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, l'Italie reste fidèle à l'émission de variétés qui a caractérisé le début de la télévision, un genre d'émission basé sur des chansons, des danses, des sketchs humoristiques, des invités très connus : le divertissement pur, tout simplement.



« Laura e Paola » s'annonce comme l'émission phare de la saison télévisée en cours sur Rai 1, la chaîne principale de la télévision publique italienne. Ma qui sont Laura et Paola ? Laura vous la connaissez sans aucun doute. Il s'agit de Laura Pausini, la chanteuse connue dans le monde entier pour ses balades romantiques. Paola Cortellesi, par contre, n'est pas connue du public français. Elle est une des plus talentueuses et célèbres humoristes italiennes qui, au fil des années, s'est aussi construit une carrière d'actrice de comédie.



Rai 1 a ainsi décidé de confier à ces deux femmes de spectacle la création de cette émission inspirée dans ses contenus du dernier album de la chanteuse « Simili ». La première émission a démarré par un sketch dans lequel les deux protagonistes confrontaient leur bagage culturel. Laura Pausini étant originaire de la région de la Romagne et Paola Cortellesi ayant grandi à Rome, les blagues tournaient autour des différences qui peuvent se retrouver au niveau du dialecte et du tempérament de ces deux peuples. Il faut avouer, cela a été un beau moment d'humour.



Le spectacle est-il plaisant à regarder ? A vous d’en juger. Les experts de la télévision applaudissent l'originalité du format, le déploiement de vraies capacités artistiques et le fait d'avoir pris les distances, pour une fois, des émissions de télé-réalité et de la participation du public à travers le vote téléphonique, éléments qui semblent désormais être prédominants dans la télévision italienne.



Cela reste de la variété, du divertissement, un type de spectacle qui se nourrit d'un humour un peu simpliste. Et pourtant, cela reste une occasion de voir défiler un certain nombre de personnages de la télévision et de la musique parmi les plus connus et un bel exemple de l'esprit décontracté qui caractérise les italiens, plus que les français. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer Laura Pausini en tant que musicienne mais, voir une artiste internationale si prête à l'autodérision donne de l'espoir pour le futur de la télévision et pas seulement.



Il vous reste la date du 15 avril pour regarder et vous faire une idée. Entre temps, voici l’extrait de l’émission du 1er avril que j’ai le plus apprécié. Paola y est incroyable : www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI