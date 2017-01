" Tu fais quoi le 31 ? "

Par Graziana Lucarelli

Les fêtes de fin d'année viennent de s'écouler. Les étudiants vont retourner sur les bancs de l'école ce mardi et beaucoup d'entre vous vont probablement reprendre le travail dès demain. Ce n'est pas forcément le cas en Italie. Le 6 Janvier, jour de l’Épiphanie et date assez importante pour les croyants catholiques, est un jour férié. Du coup, les vacances scolaires de Noël se terminent tous les ans après cette date et, par conséquent, les vacances de beaucoup de salariés sont organisées autour de ce même rythme.



Cela dit, le réveillon du 31 Décembre reste pour les Italiens une date incontournable de l'année, une des dates pour lesquelles il faut avoir un plan. Certains stressent véritablement et essayent au maximum d'éviter la question décisive, celle qu'amis, proches et connaissances leur adressent pendant toute la période des fêtes :« Tu fais quoi pour le 31 ? » (Cosa fai a Capodanno ?). The Jackal, groupe de bloggeurs qui enchaînent des vidéos hilarantes sur leur chaîne Youtube, ont, il y a quelques jours, consacré à ce sujet une vidéo très drôle.



Or, même en se moquant de la question, un choix reste à faire : soirée en amoureux ou avec des amis ? À la maison ou au resto ? En ville ou à la montagne ? Une coutume bien italienne est celle de fêter l'arrivée du nouvel an dans la rue et d'assister à un des concerts gratuits que des nombreuses villes organisent en plein air, très souvent sur la place principale. En fonction du budget, les musiciens qui sont appelés à monter sur scène sont plus ou moins célèbres, mais dans les grandes villes telles que Milan, Turin, Naples, Florence, etc. il s'agit très souvent de chanteurs très connus et qui peuvent, grâce à leur musique, mettre l'ambiance et permettre au public de supporter le froid, de chanter, de danser et de bien s'amuser. Ici une courte sélection des concerts qui ont eu lieu hier soir et qui peut éventuellement, à travers les noms des groupes et chanteurs cités, être un très bon point de départ à la découverte de la musique italienne. Pour celles et ceux qui préfèrent passer la soirée dans le calme du foyer mais qui ne veulent pas renoncer à une ambiance festive, la chaîne Rai 1 diffuse en direct tous les ans un des spectacles organisés. Cette année, le concert était celui de la ville de Potenza, chef-lieu de la région de la Basilicate.



Dans certaines villes de l’Émilie-Romagne, à Bologne par exemple, la tradition veut aussi qu'à minuit on mette le feu à une marionnette géante réalisée pour l'occasion, le Vecchione (le Grand Vieux). Cette construction de forme humaine représente l'année qui vient de se terminer : on la brûle pour se débarrasser de ce que l'année a apporté de négatif et aussi pour que l'année entamée commence sous les meilleures auspices.



Entre tradition et modernité, entre soirées musicales et repas tranquilles en famille, que ce début de 2017 vous soit léger. Toute l'équipe de Cosa succede in città vous souhaite une très bonne année !