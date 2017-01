Jovanotti 30 ans de tubes

Par Elisa Torretta

Si on demande à un étranger de nommer quelques chanteurs italiens, rarement on échappera au binôme Eros Ramazzotti-Laura Pausini. Les plus initiés pourront nommer Andrea Bocelli dans le registre de l’opéra ou le chanteur réduit à l'image de "celui qui chante Ti amo" alias Toto Cutogno.

Tous sont des artistes très appréciés du public italien, mais désormais perçus comme un peu démodés. Le nom de Jovanotti vous est sûrement moins familier. Et pourtant ce musicien est au devant de la scène depuis son premier disque sorti en 1988. Jeune homme de 22 ans à ses débuts, il débarque sur une scène musicale italienne un peu désuète, avec un rythme rap-dance infatigable, une voix peu harmonieuse, un langage italo-anglais assez peu compréhensible et une casquette sur la tête digne d'un adolescent. Les jeunes apprécient et se déchaînaient sur ses morceaux. Depuis, rien ne l'arrête. Sa musique a évolué à travers le hip-hop, le rap, le funk et ses textes sont devenus de plus en plus intenses et engagés. Aujourd'hui Lorenzo Cherubini, vrai nom de Jovanotti, est un peu moins "giovanotto" (jeune homme), mais il continue à enchaîner les succès les uns après les autres.



Récemment, à l'occasion de son 50éme anniversaire, la presse a écrit un grand nombre d'articles et de rétrospectives de sa carrière, parmi lesquels cet intéressant article du site spettakolo.it, qui répertorie sa vaste production et suggère 50 titres significatifs, un pour chaque année de sa vie.



Pour démarrer la danse, on conseille la chanson numéro 21, le tube de 1995 L’ombelico del mondo. Le vidéo-clip est par ailleurs tourné dans l’incroyable "Sala dei Giganti" du Palazzo Té à Mantoux. Ensuite, on peut remonter le temps avec les fameux Penso positivo de 1994 et Non m’annoio de 1992. Puis deux ballades de 2005, une romantique Bella, l'autre réflexive Mi fido di te. Ses 28 ans de carrière nous montrent ainsi l'évolution personnelle de l'artiste, mais aussi un portrait du monde musical italien très peu connu à l'étranger.