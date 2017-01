Sorrentino et le Jeune Pape

Par Elisa Torretta

Connaissez-vous Paolo Sorrentino?

Prix du Jury au Festival de Cannes en 2008 avec Il Divo, Meilleur film étranger aux Oscar 2014 avec La Grande Bellezza - les deux films jouissant de la participation de l'extraordinaire acteur Toni Servillo - Paolo Sorrentino est devenu un des réalisateurs italiens les plus encensé par la critique internationale ainsi que par le public.



Après son succès sur le grand écran, le cinéaste a décidé de se lancer dans le phénomène médiatique le plus populaire de ces dernières années : la série télé.

Huit épisodes, tournés en majorité à Rome, seront bientôt diffusés à partir d'Octobre en Italie et dans cinq autres pays, dont la France. Coproduction italo-franco-anglo-americaine, cast cosmopolite, diffusion internationale et titre en anglais : The Young Pope.



L'histoire suivra le pas d'un fantomatique Pio XIII, premier Pape d'origine américaine, interprété par l'acteur anglais Jude Law. On découvrira un Pape jeune, beau, charismatique, révolutionnaire et contradictoire, confronté aux intrigues du Vatican et à ses doutes intérieurs. Peut-être un Pape peu réaliste, mais on sait que le réalisme n'est pas la première des inquiétudes des producteurs,

privilégiant le plus souvent l'action et les émotions fortes.



Les deux premiers épisodes seront présentés en avant-première au Festival du Cinéma de Venise le 3 septembre, avant la diffusion sur les petits écrans à partir d'octobre.

Il y a donc beaucoup d'attente autour de cette nouvelle série qui pourrait s'attirer pas mal de critiques, voire la colère du Saint-Siège.

Parmi les coproducteurs du projet, Canal+ nous en montre un bref aperçu sur son site : www.canalplus.fr.