Du rap en Italie ?

Par Graziana Lucarelli

Eh oui, en Italie il y a du rap, même si vous avez du mal à y croire ! En Italie comme en France le rap est arrivé pendant les années 80 comme étant une transposition du rap américain. Avec les années 2000, un gros succès commercial a touché plusieurs rappeurs, surtout grâce à leur exposition médiatique. À l'heure d'aujourd'hui on peut identifier trois grand courants : le rap underground classique caractérisé par des contenus très élaborés, le rap engagé qui dénonce des réalités sociales et, enfin, le rap qui s'adresse au grand public et c'est justement dans cette troisième catégorie que je situerais l'artiste dont je vais vous parler.

Il s'appelle Fabri Fibra et son dernier album « Fenomeno », qui littéralement signifie « phénomène », est sorti il y a quelques jours. Par contre, ce n'est pas dans ce sens là que Fabrizio Tarducci, alias Fabri Fibra, utilise ce terme. Dans le langage familier, « fenomeno » indique une personne qui suscite la merveille des autres grâce à des qualités hors du commun. Cette notion est ainsi employée par le rappeur pour pointer du doigt une société qui se base sur l’apparence, qui ne fait que courir après ceux qui, chanteurs, joueurs de foot, mannequins ou autres, sont appréciés pour ce qu'ils montrent d'eux-mêmes.

Fabri Fibra s'est fait connaître du grand public en 2006, quand il a signé son premier contrat avec la grosse maison de disques Universal. La chanson qui l'a lancé s’appelait Applausi per Fibra et elle racontait ses difficultés quand, jeune adolescent, il a souffert du rapport conflictuel entre ses parents qui étaient en train de divorcer. Cela a été son premier single et il a cartonné. Aujourd'hui les critiques de « Fenomeno » en parlent comme d'un album qui décrit un portrait très (trop?) dur de sa mère, un album méchant et violent, mais il faut bien avouer que le chanteur n'invente rien et que, dès le début de sa carrière, il avait bien esquissé son passé et ses relations familiales pas du tout sereines.

Depuis sa sortie l'album fait un score exceptionnel sur iTunes et Fabri Fibra est interviewé dans les plus importantes émissions télé et radio. Pour l'occasion il a même coloré ses cheveux en violet. Une bonne occasion, peut-être (ou peut-être pas), pour aller l'écouter.