Edicola Fiore

Par Elisa Torretta

Rosario Tindaro Fiorello, plus connu simplement sous le nom de Fiorello, est l’un des présentateurs, comiques, imitateurs et animateurs de radio et T.V. les plus populaires et appréciés d'Italie.



Après les très nombreuses émissions auxquelles il a participé, Fiorello lance en 2011 un format assez original : chaque matin, avec son portable, il filme certains de ses amis et des passants devant le kiosque à journaux (edicola en italien) qui se trouve à côté de son domicile à Rome. L'occasion de dresser une revue de presse moqueuse et amusante, de commenter des faits divers et d'aborder les petits et grands soucis de la vie quotidienne. Une manière de discuter de l’actualité la plus proche des gens, celle qui touche vraiment le public, tout en gardant l’esprit léger. C’est ainsi qu’est née l’idée de l’Edicola Fiorello.



Les vidéos amateurs sont postées d’abord sur son compte twitter, elles passent après sur YouTube, elles deviennent ensuite une vraie émission radiophonique, pour débarquer enfin sur la chaîne satellitaire Sky.

Sur l’écran, le présentateur dialogue avec plusieurs invités people et avec des anonymes, non plus en face du kiosque, mais à l’intérieur d’un studio radio.



Depuis le 20 mars, Sky propose de nouveaux épisodes de l’Edicola, qui ont déjà réussi à se faire remarquer, même avant leur diffusion, grâce à une intervention de la Maire de Rome, Virginia Raggi.



En une seul semaine, Fiorello a déjà interviewé le célèbre acteur Sergio Castellitto et le très vénéré Francesco Totti, capitaine de l’équipe de foot de Rome. Qui n’a pas l’opportunité d’accéder à la chaîne satellitaire peut goûter à quelques extraits de l’émission à travers le site internet du presentateur et découvrir ainsi petits faits et personnages de la quotidienneté italienne.