Le chanteur de tous : Lucio Dalla

Par Graziana Lucarelli

C'était le 1er mars 2012 quand le décès de Lucio Dalla a secoué l'Italie entière, et depuis cinq ans les italiens n'arrivent pas encore à s'y faire. Sa ville d'origine, Bologne, y arrive encore moins.

Lucio Dalla, compositeur-interprète à l'origine, devient aussi parolier à partir de la fin des années '70. En 1971 il participe au Festival de Sanremo et présente la chanson 4 marzo 1943, objet d'une reprise par Dalida pour la suite. La chanson subit la censure avant le concours, car le titre initial Gesù bambino (l'Enfant-Jésus), fut considéré irrespectueux, au regard de l'histoire racontée : une fille célibataire donne naissance à un enfant, l'Enfant-Jésus, conçu avec un soldat américain inconnu. Le titre a donc été changé, prenant la date de naissance de Dalla, bien que n'étant pas une chanson autobiographique.

Novateur, anticonformiste et parfois provocateur, Lucio Dalla a su en même temps écrire des chansons intenses et passionnées, qui ont su toucher les cœurs de beaucoup de personnes et qui sont devenues des grands classiques de la musique italienne. Un très bon exemple en est la chanson Caruso. Hommage au ténor Enrico Caruso, elle a été un immense succès et s'est vendue à plus de neuf millions d'exemplaires.

Parmi les nombreuses facettes de cet artiste éclectique, on ne peut pas oublier son engagement militant. Dans ses chansons il a souvent abordé des thèmes sociaux tels que la guerre, ou la condition des sans-abri et des immigrés. Sa touche à lui était de ne par les aborder de manière générale, mais plutôt de raconter des histoires de vie, la vie des personnes dans toute leur complexité. Et c'est précisément autour des histoires vécues par les personnages de ses chansons que s'est construit le film Caro Lucio ti scrivo, récemment sorti au cinéma pour lui rendre hommage, cinq ans après sa mort.

Pour conclure, l'extrait d'une interview dans laquelle il a raconté la genèse de sa chanson Futura : «Futura est née comme un scénario, pour devenir ensuite une chanson. Je l'ai écrit à Berlin. Je n'avais jamais vu le mur et pour cette raison je pris un taxi pour le Checkpoint Charlie, l'endroit au croisement entre Berlin Est et Berlin Ouest. Une fois arrivé, je me suis assis sur un banc et j'ai allumé une cigarette. Peu après, un autre taxi s'est arrêté et c'est Phil Collins qui en est descendu. Il s'est assis à côté de moi et lui aussi a commencé à fumer... J'ai eu la tentation de m'approcher pour faire sa connaissance, pour lui dire que moi aussi j'étais un musicien. Mais je n'ai pas voulu casser la magie de ce moment là. C'est dans cette demie heure que j'ai écrit les paroles de Futura, l'histoire de deux amants, l'un de Berlin Est et l'autre de Berlin Ouest, qui décident d'avoir un enfant qu'ils appeleront Futura ».

Et si vous passez par Bologne, n'oubliez pas de passer au 15 de via d'Azeglio, ancienne maison de Lucio Dalla. Si vous levez le nez, là vous le verrez.