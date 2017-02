Lieux insolites du patrimoine italien

Par Elisa Torretta

Le FAI – Fondo Ambiente Italiano - vient de publier les résultats de son enquête sur les sites culturels italiens oubliés que les citoyens désireraient préserver et sauver du dégradation.

Le FAI est une fondation qui travaille depuis 25 ans à la préservation et à la promotion de lieux artistiques, naturels ou culturels en général, à risque d’abandon, de reconversions irrespectueuses, voir voués à la destruction.

Toujours à la recherche de nouveaux lieux en danger à protéger, depuis quelques année le FAI a lancé une campagne qui encourage les Italiens à proposer leurs sites cultuels préférés, mais qui ne sont pas justement mis en valeur.

Le gagnant de cette année est le Château et le parc de Sammezzano, une demeure du XIX siècle à 40 KM de Florence, ancienne propriété d’un noble espagnol, qui la décora avec un goût fantaisiste et opulent orientaliste-moresque, exemple unique en Italie et probablement dans le monde. Après être devenu un hôtel, il est aujourd'hui abandonné. Il s’agit donc d’un endroit très original et inattendu, comme c‘est souvent le cas des biens sou tutelle du FAI.

L’association organise régulièrement des visites et des évènements afin de faire découvrir son patrimoine au public. La prochaine initiative, Le Giornate di Primavera (Les Journées du Printemps), se tiendra fin mars : ce week end environ 1000 sites seront ouverts exceptionnellement à la visite. Une occasion unique de visiter le Bel Paese hors des itinéraires conventionnels et loin du tourisme de masse.