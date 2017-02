Elio e le storie teste - Interview

Par Elisa Torretta

Si un français vous cherche sur Wikipedia France, il trouve à peu près 5 lignes qui disent, en bref, que vous êtes un groupe né à Milan en 1980 et vous appartenez au genre « rock démentiel ». Étant donné que même pour la scène musicale italienne c’est presque impossible de vous classer dans une catégorie spécifique, pourriez-vous expliquer votre genre musical plus exhaustivement ?

Le genre « rock démentiel » a été inventé par les critiques musicaux italiens, qui ont toujours eu le besoin de cataloguer les artistes d'une certaine façon. Comme au début de notre carrière nos chansons étaient très "rock" mais avec des paroles drôles et surréalistes, ils ont jugé bon de définir notre musique rock démentiels. Au fil du temps, cependant, ils ont réalisé que nous jouions bien des chansons de genre disco, funky, mais aussi swing, de blues et progressive, de sorte qu’ils se sont résignés et ont arrêté de nous cataloguer. Peut-être que pour définir les chansons de Elio e le Storie Tese on pourrait plus justement dire qu'ils sont le genre "Elioelestorietese". Notre musique est comme une soupe paysanne, cuisinée avec des ingrédients bio de qualité comme le ferait une grand-mère. Pour en savoir plus, nous vous recommandons de venir au concert ou écouter notre album : vous le trouvez sur Internet et vous pouvez également le télécharger illégalement. Il suffit de démarrer vos computer, et ... ah non, désolé, vous utilisez l'ordinateur, mais vous devriez y arriver avec ce truc là aussi.

Quels sont les thèmes qui inspirent vos paroles ? Dans ce cas aussi, à condition qu'il soit possible de résumer en quelques lignes les thèmes plus récurrents de vos nombreuses chansons.

Les sujets abordés dans nos chansons sont généralement ceux qui ne sont pas traités par d'autres artistes. On a besoin d’une chanson d'amour ? Non, tout le monde les écrit déjà ! Et une chanson qui parle de l'ablation chirurgicale des amygdales des enfants, en vogue dans les années 70 ? Eh bien, celle-là personne ne l'a écrite, donc c’est nous qui allons nous en occuper.

Le public français devrait s’attendre à quelque chose de différent de ce que vous offrez dans un concert en Italie ? Des chansons spécifiques, un look spécifiquement conçu etc.

Le public français, vous le savez, aime la beauté et nous avons l'intention de lui en offrir beaucoup, à partir d'une exposition prolongée de nos corps statuaires remplis de charme. Certains de nos informateurs nous ont également dit que les Français aiment particulièrement la langue française, en fait, depuis les temps anciens dans toute la France on parle français. Pour cette raison, on prévoit de nous présenter sous le nom de Hélium Et Les Histoires Tendues et nous avons inclus dans le programme une chanson en français appelée justement "La Chanson".

Comment pensez-vous qu’on peut transmettre à un public étranger vos étonnants jeux de mots ? Vous vous êtes posés la question ?

Nous espérons que dans le public il y aura plusieurs fans italiens qui, entraînés par la proverbiale solidarité et bonté italiennes, se chargera volontairement de traduire, ou au moins de mimer, nos textes aux gentils invités indigènes. D’ailleurs, les « invités indigènes » est un oxymore sur lequel on pourrait écrire une chanson en Langue d'oc ou en Langue d'oil. Et là on va s’y mettre.

A propos de jeux de mots, le dernier album, sorti en 2016, est intitulé Figgatta de Blanc. Il s’agit d’un jeu de mots avec la langue française ? Je suppose que vous savez ou imaginez ce que la traduction de « gatta » signifie en français.

Nous ne savons vraiment pas ce que cela signifie en français, mais on aimerait beaucoup le savoir, car ça semble intéressant. Le titre Figgatta de Blanc est né comme une blague, mais en réalité la langue française n'a rien à voir : C’est une distorsion de Reggatta de Blanc, le légendaire album des Police publié en 1979 par A & M Records.

Dans tous les cas, si vous voulez approfondir l’histoire, nous vous recommandons de regarder cette vidéo, où Rocco Tanica explique en détail la genèse du titre: