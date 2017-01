La terra trema

Par Elisa Torretta

Après les violentes secousses du 24 août dans la région d’Amatrice, à 160 km au nord-ouest de Rome, un autre tremblement de terre a, le 30 novembre dernier, durement frappé le territoire 10 km plus loin, autour de la ville de Norcia. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de morts. Cependant, la petite localité de Norcia, célèbre en Italie pour ses monuments anciens, son atmosphère paisible et sa gastronomie, a été durement touchée. Son patrimoine artistique a subi des dégâts considérables. Les commentaires arrivés du monde entier sont unanimes : une perte immense, non seulement pour l'Italie, mais aussi pour l'art en général.



On peut suivre l'actualité et les nouvelles en temps réel sur les pages internet que les quotidiens italiens dédient en ce moment au phénomène sismique et ses conséquences, car d'autres secousses se sont produites depuis le 30 novembre et la situation est encore en devenir: http://www.repubblica.it

Comme après chaque catastrophe naturelle de cette ampleur (de tels séismes ne sont pas exceptionnels en Italie), les italiens se sont activés pour apporter un soutien moral et financier. Une sérieuse mobilisation s’est mise en place pour ranimer les activités productives gastronomiques locales, une source importante pour l’économie de la région. Plusieurs sites locaux publient les listes de producteurs touchés et des spécialités qu'on peut acheter pour aider les commerces en détresse : jambon de Norcia, charcuterie artisanale, fromages, légumes secs et safran.

Evidemment, il faudra bien d'autres interventions et d’autres ressources pour redonner vie aux endroits sinistrés, mais toutes sortes d'action sont très appréciées par les habitants qui ont été obligés de quitter leurs maisons et d'interrompre beaucoup de leur activités habituelles. On verra si les italiens répondrons positivement cette fois-ci, comme ils l’ont déjà fait en 2014 lors du tremblement de terre dans les environs de Parme. A cette occasion, beaucoup d'entreprises productrices de parmesan furent endommagées et les gens achetèrent les fourmes de fromage abîmées.