JO 2024, addio Roma

Par Elisa Torretta

A partir du 29 septembre, c'est officiel : Paris a un concurrent en moins dans la course aux Jeux Olympiques 2024. La ville de Rome a retiré définitivement sa candidature.

Le Gouvernement italien avait proposé en 2015 la ville de Rome pour accueillir cet événement mais la nouvelle maire Virginia Raggi, fraîchement élue en juin dernier, s'est montrée fermement opposée à l'engagement de la Ville Éternelle en raison d’un coût jugé trop élevé pour les caisses communales. Le 21 septembre, la jeune maire avait déjà manifesté son opposition en déclarant qu’organiser les JO à Rome était un acte irresponsable. Déclaration qui a évidemment entrainé d’interminables polémiques, de nombreux débats et attaques entre les différents partis, pour s’achever le 29 au matin avec un vote contraire du Conseil Municipal.

Sans rentrer dans un long et complexe débat politique, si on s’intéresse aux médias italiens, on constate que depuis quelques temps la Ville Éternelle fait souvent la Une des journaux, pour des raisons pas toujours très flatteuses : du grand scandale de 2015 appelé Mafia Capitale (à la place de Roma Capitale) ayant mis en lumière les liens étroits entre organisations mafieuses et système politique local, en passant par la démission de l'ancien maire Ignazio Marino, dont le mandat a duré 4 moins à peine, jusqu'aux nombreuses critiques portées à la maire actuelle.

Plutôt que s’embarquer dans ce voyage périlleux, on peut lire le point de vue du quotidien le plus aimé et adulé d'Italie, l'incontournable Gazzetta dello Sport, qui, comme son nom l'indique, est un journal entièrement dédié à l'actualité sportive.

Les partisans de Roma 2024 n'ont pas encore baissé les bras et la question semble encore ouverte. A suivre !