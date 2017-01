Par Elisa Torretta

Des sauts, des pas et des tours débridés, emportés par un rythme effréné et hypnotique : voilà la première image offerte par un danseur de pizzica.

Cette musique et danse typique des Pouilles, plus précisément du Salento, l’extrémité du talon de l'Italie, qui depuis une quinzaine d'années connaît une certaine popularité en Italie et à l’étranger, a une tradition très ancienne au point que les spécialistes peinent à remonter à son origine et sa signification.

Autre phénomène ancestral originaire de la même région : le tarantismo, une danse ou plutôt un rite où des femmes qu'on disait piquées par la tarentule, dansaient jusqu'à l'épuisement pour chasser le poison de l’araignée de leur corps.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on assiste à une redécouverte fulgurante de ces bals populaires, comme d'ailleurs des autre danses et musiques traditionnelles du Sud d'Italie, à savoir la tammurriata ou les Tarantelles napolitaine, calabraise et sicilienne.

Si on souhaite en découvrir davantage, il suffit de se rendre dans le sud des Pouilles en été : les touristes qui flânent entre les jolis villages et les plages ont souvent l'occasion d'assister à des concerts, bals et festivals dédiés au folklore local.

L’événement le plus célèbre est dans doute la Notte della Taranta, un gigantesque concert qui a lieu fin août dans la petite ville de Melpignano.

Depuis quelques années, la Notte s'est ouverte aux notes plus variées de la "neo-pizzica", de la world music et même de la pop, une évolution qui agace les puristes du folklore italien, mais qui permet d'attirer un public de plus en plus large.

Cette année, le 27 août, 200.000 personnes se sont données rendez-vous à Melpignano pour se déchaîner sur les rythmes endiablés des tambours du Salento, mais cette fois avec une pensée émue pour les victimes du séisme survenu le 24 août dans le centre de l'Italie.

Plusieurs collectes ont été organisées en faveur des victimes et les artistes ont donné une partie de leur rétribution dans le but de participer à la reconstruction de la région sinistrée.