Foot, une chronique différente

Par Elisa Torretta

Impossible d'y échapper : à chaque Coupe du Monde, ou à chaque Coupe d'Europe, les journaux, le monde de la publicité, la télévision, les marques et sponsors, tout le monde ne fait que parler de football.

Alors inutile de faire résistance, mieux vaut oublier pour un instant la corruption de la Fifa, les joueurs sur-payés, les émeutes entre supporters et se laisser emporter par l'exaltation et l’enthousiasme colorés qui tournent autour du ballon rond.

Car en Italie, c'est bien connu, le football est une affaire très sérieuse.

Après la victoire contre la Belgique lundi 13 juin, toute l'attention des adeptes est maintenant tournée vers le prochain match qui aura lieu vendredi 17 ; une journée particulière en Italie, parce que c'est bien le vendredi 17 et pas le 13 qui est considéré comme jour portant malheur. On espère évidemment que cette superstition sera démentie !

En Italie, on peut suivre l'ensemble des matchs par canal satellitaire, radio et, évidemment sur la chaîne nationale, la Rai, qui propose sur le canal 27 une grande partie des matchs, italiens en première ligne évidemment !

Mais depuis des années, il existe une alternative aux commentaires officiels, souvent un peu formels des chroniques sportives : les émissions des trois membres de la Gialappa's Band.

Ces trois journalistes se sont fait remarquer à l'occasion de la Coupe du Monde du Mexique en 1986, quand, abandonnant le style rhétorique et sérieux de leur collègues, ont opté pour un humour piquant et la désacralisation du football souvent objet de dévotion démesuré.

Leurs chroniques décalées et moqueuses ont conquis le public italien, au point qu'il est devenu courant de visionner les matchs transmis à la télévision sans audio, tout en écoutant leurs commentaires à la radio.

On peut s'initier à cette expérience inédite (mais réservée à qui maîtrise la langue de Dante tant rapidité d'expression, jeux de mot et double sens sont la règle) en allant sur le site de Radio Rai2 et en se connectant à l’émission en direct au moment du match.

Peut-être que cette vision différente du monde du football donnera envie aux profanes de s'initier au sport le plus aimé et détesté du monde.