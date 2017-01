Du bon humour à l’italienne

Par Graziana Lucarelli

Corrado Guzzanti n'est pas un humoriste comme les autres. Il est considéré comme un génie de l'humour, un humour qui critique, qui remet en question, qui fait réfléchir, un humour souvent grotesque, mais jamais banal. Il revient à la télévision après 3 ans de silence avec « Dov’é Mario? », émission dont il est scénariste (avec Mattia Torre) et acteur protagoniste.



Mais tout d'abord… Qui est Mario ? Un peu à la Docteur Jekyll et M. Hyde, Mario est un intellectuel de gauche qui, après un grave accident de voiture, se retrouve à mener une double vie : de jour il est le professeur Mario Bambea, connu par tous comme étant hautain et sophistiqué ; de nuit il se transforme en Bizio, son alter ego. Bizio est un humoriste romain, vulgaire et grossier, acclamé tous les soirs par le public du night club où il se produit.



Dans cette dernière production, l'humoriste s’en prend à tout le monde, au monde intellectuel, snob et de gauche, qui puise son pouvoir dans l’élitisme et l’hermétisme, mais aussi au monde inculte et superficiel qui se nourrit des blagues racistes et politiquement incorrectes de Bizio. Et c’est là où réside la force du projet. Qui sont les bons ? Qui sont les méchants ? Corrado Guzzanti soulève juste la question, en faisant sous entendre que probablement chacun aurait sa part d'autocritique à faire. Vous trouverez ici d'autres éléments de réfléxion.



Jonglant entre satire sociale et satire politique, Corrado Guzzanti est connu du public italien pour ses imitations, mais surtout pour les personnages qu'il a inventés et interprétés au fil de sa carrière. Sa popularité est devenue importante pendant les années 90, après sa participation à l'émission Avanzi. Par la suite, il a collaboré à presque toutes les émissions humoristiques de Serena Dandini. Depuis le début des années 2000 il a progressivement quitté la télévision. Il y est retourné en 2008 avec l'excellente série télévisée Boris.



L'humour est sans doute un talent de famille chez les Guzzanti. Ses sœurs Sabina et Caterina ne sont pas moins talentueuses que Corrado et elles ont souvent travaillé avec lui sur différents projets.