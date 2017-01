L'Italie à Cannes

Par Elisa Torretta

Cette année, le cinéma italien n'a pas été très représenté au Festival de Cannes. Aucun film italien n'était en compétition pour la Palme d'or, et seul un long-métrage a fait partie de la sélection de la Quinzaine des réalisateurs : La pazza gioia, de Paolo Virzì.

La presse italienne a salué avec satisfaction le succès de cette "comédie dramatique", touchante et tragique, qui enquête sur le concept de santé mentale et qui doit une partie de sa réussite à l’excellente interprétation des deux actrices protagonistes, Valeria Bruni Tedeschi et Micaela Ramazzotti.



Si Valeria Bruni Tedeschi est bien connue par le public français, Paolo Virzì l'est beaucoup moins.

Il est pourtant reconnu et primé en Italie pour ses comédies amères, toujours critiques de la société contemporaine : Ovosodo, Caterina va in città, Il capitale umano (en français Les opportunistes), sont parmi ses films les plus connus.



Le public parisien aura l'occasion de voir le film en avant première du 3 et 5 juin au Forum des Images, et pourra profiter de la présence de la comédienne Valeria Bruni Tedeschi lors de la projection du 3 juin.