Zucchero est de retour !

Par Graziana Lucarelli

Sorti depuis une dizaine de jours, l'album "Black Cat" relance, au bout de six ans de silence, la carrière de Zucchero. Grâce à sa voix et à son style inimitables de bluesman, Zucchero est l’un des seuls artistes italiens dont la musique à dépassé les frontières et atteint un gros succès à l'étranger.



Son plus grand tube à l'international est sans aucun doute "Senza una donna" dont il a enregistré aussi une version en anglais "Without a woman". En revanche, pour le public italien la liste de ses succès est très longue…Des chansons les plus rythmés comme "Con le mani", "Diavolo in me" et "Per colpa di chi" (que je vous invite à écouter, chanter et danser à répétition !) aux morceaux plus profonds et mélancoliques. Parmi les plus touchants : "Diamante", "Hey man" et "Così celeste".



Il revient donc sur le devant de la scène avec le single "Partigiano Reggiano", jeu de mot désacralisant qui, en faisant référence au parmesan, célèbre fromage italien, renoue avec les origines du chanteur : "partigiano", littéralement "partisan" qui peut s'entendre dans un sens strictement politique (résistant durant la seconde Guerre Mondiale ) ou, plus globalement, comme un militant, et puis "reggiano" : Zucchero est originaire de la ville de Reggio-Emilia, dans le nord de l'Italie (tout comme le fromage !). Au fil des paroles de la chanson, Zucchero se proclame ainsi comme un fier partisan (reggiano) de la liberté.



Dans cet album on retrouve tout ce qui fait de Zucchero un artiste d'exception : un mix de langues (la plupart du temps l'italien se mélange à l'anglais), la collaboration avec des grands artistes internationaux (Bono Vox et Mark Knopfler ), l'énergie, la passion et une manière de faire du blues qui ne nous lasse pas. Pour les vrais passionnés de musique, voici une critique détaillée de l'album.



A savoir : la fille de Zucchero, Irene Fornaciari, à suivi les traces de son père en se mettant elle aussi, depuis quelques années, à la musique. Elle a notamment participé à l'édition 2016 du Festival di Sanremo, dont "Cosa succede in città" a déjà parlé ici.