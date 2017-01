David di Donatello, prix du cinéma italien

Par Elisa Torretta

Les amateurs de cinéma italien contemporain sont souvent à la recherche de nouveautés ou d'œuvres primées, mais ils peuvent avoir du mal à repérer les bons titres qui mériteraient d'être visionnés. L'inspiration peut alors venir de la sélection annuelle du David di Donatello, le prix destiné à récompenser les meilleures réalisations cinématographiques italiennes.

Le nom trouve son origine dans la forme du trophée, qui reproduit la célèbre statue de David réalisée par le sculpteur florentin Donatello en 1440.

Cette année, c'est la comédie Perfetti sconosciuti, déjà évoquée dans cette rubrique, qui a remporté la statuette du meilleur film, tandis que le David du meilleur acteur et celui de la meilleure actrice ont été décernés à Lo chiamavano Jeeg Robot.

Généralement, les films récompensés ont plus de chances de trouver des distributeurs à l’étranger. On devrait donc, selon toute probabilité, pouvoir bientôt les découvrir dans les salles françaises. A titre d'exemple, les films ayant remporté un succès international comme La meglio gioventù (Nos meilleures années) ou Gomorra ont chacun remporté le David du meilleur film en 2004 et 2009.

La cérémonie de remise de prix de 2016 s'est distinguée de toutes les précédentes du fait qu'elle ait été retransmise non pas sur la RAI, comme c'était traditionnellement le cas, mais sur la chaîne privée Sky. Un changement salué par la presse italienne comme un souffle d'air frais, apte à revitaliser une manifestation qui risquait de devenir, au fil du temps, poussiéreuse et démodée.

